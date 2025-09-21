Balade commentée sur les traces de la chaussure étang de la croix verte Sèvremoine

Balade commentée sur les traces de la chaussure Dimanche 21 septembre, 10h00 étang de la croix verte Maine-et-Loire

La fabrication de la chaussure, coeur économique des Mauges au 20ème siècle

À St Macaire, berceau de cette industrie, 69 usines de chaussures ont été recensées et 39 usines fonctionnaient en même temps dans le centre bourg dans les années 1950. À St André, 7 sites de fabrication de chaussures ont été recensés, sans tenir compte des petites unités de fabrication !

Deux balades commentées, à pied ou à vélo, au départ du parc Marie-Claire Coiffard (étang de la Croix Verte)

Accompagnés d’un guide, partez sur les traces de la chaussure et découvrez quelques sites de St André et St Macaire qui ont marqué l’histoire de la chaussure : usines, maisons d’industriels et maisons ouvrières. Deux départs seront proposés : l’un à pied vers Saint-Macaire, l’autre à vélo vers St André. Rendez-vous à 10h à l’étang de la Croix Verte à St Macaire. A partir de 11h, rencontrez l’Atelier insolite (partenaire de Blackfox et fabricant de bottes et sabots de jardin) à la salle de sport Marie-Josèphe Hervé pour découvrir ses produits et son savoir-faire.

étang de la croix verte St Macaire en Mauges Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire

