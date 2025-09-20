Balade commentée sur les traces du château de la Roche de Solutré Musée de préhistoire Solutré-Pouilly

Balade commentée sur les traces du château de la Roche de Solutré Musée de préhistoire Solutré-Pouilly samedi 20 septembre 2025.

Balade commentée sur les traces du château de la Roche de Solutré 20 et 21 septembre Musée de préhistoire Saône-et-Loire

Sur inscription | À partir de 8 ans | Annulation en cas de pluie | Prévoir des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau et un chapeau | Non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Connaissez-vous l’existence de la forteresse au sommet de la Roche de Solutré ? Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge pour en découvrir les secrets au cours d’une ascension de la roche dans l’intimité d’un sentier caché.

Musée de préhistoire Chemin de la Roche, 71960 Solutré-Pouilly, France Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33385358281 https://rochedesolutre.com/musee-de-prehistoire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.rochedesolutre.com/jep-2025-sur-les-traces-du-chateau-de-solutre.html »}] Le musée est situé au pied de la roche de Solutré. Il s’agit de l’un des rares sites existants ayant conservé des traces de la vie préhistorique entre 50 000 et 10 000 ans avant notre ère. L’ensemble des cultures du paléolithique supérieur y sont représentées, ainsi que les collections d’un des plus riches gisement préhistorique d’Europe. En effet, le site fut fréquenté pendant plus de 50 000 ans par des hommes du paléolithique moyen puis supérieur, dans le but de chasser, dépecer et boucaner des milliers de chevaux et de rennes. Le site de Solutré est aussi célèbre pour avoir donné son nom à une culture du paléolithique supérieur : le solutréen, caractérisé par ses « feuilles de laurier”, chefs-d’œuvre de la taille du silex. L’accès au musée se fait depuis les parkings P1 et P2 de la Roche de Solutré, à 200m à pied du musée. 2 places PMR sont disponibles à l’entrée du musée.

Connaissez-vous l’existence de la forteresse au sommet de la Roche de Solutré ? Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge pour en découvrir les secrets au cours d’une ascension de la roche dans l’intimité…

© Département de Saône-et-Loire