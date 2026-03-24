Balade commentée sur l’histoire et le patrimoine de St Paul

Parking de la Mairie Saint-Paul Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Visitez Saint Paul autrement, seul, en famille ou en groupe, lors d’une balade commentée facile d’environ 4 km. Sur le parcours, vous découvrirez les ardoises corrèziennes, le jardin pédagogique d’Aigueperses, la fontaine bienfaisante, l’église et ses modillons. Vous plongerez dans l’histoire locale, notamment celle de la famille Hugo. De nombreuses autres surprises vous attendent, anecdotes, patrimoines et moments de partage qui font la richesse du village, dans un écrin naturel préservé. .

Parking de la Mairie Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 95 03 lapierrefontaine19@gmail.com

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English : Balade commentée sur l’histoire et le patrimoine de St Paul

L’événement Balade commentée sur l’histoire et le patrimoine de St Paul Saint-Paul a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze