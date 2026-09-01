Informations pratiques

La Seyne-sur-Mer

Balade commentée « Tamaris à la belle époque »

Corniche de Tamaris La Seyne-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Balade commentée du quartier Tamaris par Yousra Zahaf-Reggad et Anaïs Escudier, médiatrice du patrimoine.

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Corniche de Tamaris La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 06 96 01 maisondupatrimoine@la-seyne.fr

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English : Guided Tour: « Tamaris in the Belle Époque »

Guided walking tour of the Tamaris neighborhood led by Yousra Zahaf-Reggad and Anaïs Escudier, a heritage educator.

L’événement Balade commentée « Tamaris à la belle époque » La Seyne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Provence Méditerranée