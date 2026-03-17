Balade commentée Tarbes, de villas en jardins TARBES Tarbes

Balade commentée Tarbes, de villas en jardins

TARBES 2 rue du 4 septembre Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association Parcours d’architecture vous invite à (re)découvrir les quartiers Fould-Ormeau à travers des architectures et un urbanisme remarquables, de 1850 à nos jours. Du Parc Bel-Air au Parc Chastelain, en passant par les villas Art déco du quartier Fould, Tarbes vous apparaîtra sous un jour nouveau.

Venez à la rencontre d’un patrimoine architectural et paysager qui vous permettra de mieux comprendre la ville.

RÉSERVATION Voir site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES 2 rue du 4 septembre Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 42 25 72 parcoursdarchitecture@gmail.com

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English :

The Parcours d’architecture association invites you to (re)discover the Fould-Ormeau districts through remarkable architecture and urban planning, from 1850 to the present day. From Parc Bel-Air to Parc Chastelain, via the Art Deco villas of the Fould district, Tarbes will appear to you in a new light.

Come and discover an architectural and landscape heritage that will help you better understand the city.

BOOKING: See website (Contact block)

L’événement Balade commentée Tarbes, de villas en jardins Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65