Balade commentée travaux ligne B du tramway et ligne D du BHNS Avenue Clemenceau – Brest Brest samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Balade commentée pour expliquer les travaux du tramway de la ligne B et de la ligne D du BHNS

cf. projet de développement du nouveau réseau de transports de la métropole brestoise

2ème ligne de tramway

1ère ligne de bus à haut niveau de service

Renforcement du réseau métropolitain de transport

Avenue Clemenceau – Brest 8 avenue Clemenceau 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 06 40 39 27 49 https://www.monreseaugrandit.fr https://webdoctram.brest-bma.fr/temps Le Tram à Brest, toute une histoire Ligne de Tram A : arrêt liberté

Parking liberté

L’oeil mobile