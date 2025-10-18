Balade-conférence en forêt Lieudit « Maison rouge » Soudan

Balade-conférence en forêt Lieudit « Maison rouge » Soudan samedi 18 octobre 2025.

Balade-conférence en forêt

Lieudit « Maison rouge » Forêt de Soudan Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre de la journée internationale de la résilience, la Prévention Maif propose une balade-conférence gratuite en forêt animée par Martial Hommeau, ingénieur forestier. Elle se déroulera le samedi 18 octobre 2025 dans les Bois de Soudan .

D’une durée d’environ 2h, sur une distance totale de 1,5 km, elle sera l’occasion de développer de manière concrète tous les sujets relatifs aux risques majeurs en forêt consécutifs au réchauffement climatique (prévention des incendies, préservation de la biodiversité, sécheresse et stockage du CO2…).

Le rendez-vous se fera à 09h45, au lieudit la Maison Rouge (intersection de la D611[Soudan-Poitiers] et de la D329 [Pamproux-Fomperron]).

Le nombre de places est limité. Merci de bien vouloir réserver (06 18 04 36 93). .

Lieudit « Maison rouge » Forêt de Soudan Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 04 36 93 renardjp5979@gmail.com

English : Balade-conférence en forêt

German : Balade-conférence en forêt

Italiano :

Espanol : Balade-conférence en forêt

L’événement Balade-conférence en forêt Soudan a été mis à jour le 2025-09-22 par ADT 79