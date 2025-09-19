Balade connectée Tartarin et complices Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Tarascon

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À partir des Cordeliers – musée d’art et d’histoire, laissez-vous guider par le plus célèbre Tarasconnais, Tartarin ! Le fameux chasseur de lion vous amène à la découverte du patrimoine architectural, historique, immatériel et littéraire de Tarascon. Une aventure à la fois drôle, ludique et poétique, où vous devrez répondre à une question à chaque étape pour progresser dans le parcours et gagner vos galons d’anti-héros.

Récupérez le flyer aux Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, au château ou au Bureau d’Information touristique, scannez le QR code avec votre smartphone et laissez-vous guider !

(Une petite récompense à la clé de ce parcours !)

Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Place Frédéric Mistral – 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 38 71 Installé dans l’ancien Couvent des Cordeliers et inauguré en juin 2016, le Musée d’Art et d’Histoire s’inscrit dans une volonté de poursuivre la valorisation du cœur historique de la Cité. Ce lieu patrimonial ce veut ainsi un espace d’échange, de partage de tout ce qui fait l’identité urbaine, rurale, festive, historique et méditerranéenne de notre belle cité provençale. A proximité de l’office de tourisme et de la rue des halles. Parking avenue de la République et le long du cours Aristide Briand.

