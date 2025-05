BALADE CONNEXION NATURE POUR SE RESSOURCER – Saint-Martin-de-Londres, 8 juin 2025 07:00, Saint-Martin-de-Londres.

Hérault

BALADE CONNEXION NATURE POUR SE RESSOURCER Le Frouzet Saint-Martin-de-Londres Hérault

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Une sortie nature de reconnexion à soi à travers des ateliers sensoriels, créatifs et de relaxation. Un espace pour se relier à ce qui se vit en soi et libérer sa surcharge mentale.

Le Frouzet

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 65 06 90 84

English :

A nature outing to reconnect with yourself through sensory, creative and relaxation workshops. A space to connect with what’s going on inside you and release mental overload.

German :

Ein Ausflug in die Natur, um sich durch sensorische, kreative und entspannende Workshops wieder mit sich selbst zu verbinden. Ein Raum, um sich mit dem zu verbinden, was in einem selbst lebt, und um die mentale Überlastung zu lösen.

Italiano :

Un’uscita nella natura per riconnettersi con se stessi attraverso laboratori sensoriali, creativi e di rilassamento. Uno spazio in cui connettersi con ciò che accade dentro di sé e liberarsi dal sovraccarico mentale.

Espanol :

Una salida a la naturaleza para reconectar contigo mismo a través de talleres sensoriales, creativos y de relajación. Un espacio donde conectar con lo que te pasa por dentro y liberarte de la sobrecarga mental.

