Balade conté avec les Fées du Hasard et goûter Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc

Venez profiter d’une balade contée avec Alice Les Fées du Hasard pour découvrir les légendes du Val sans Retour. À la clé, un savoureux goûter pour celles et ceux qui en reviendront… L’occasion de continuer les histoires au coin du feu !

Au programme légendes du Val sans Retour, légendes arthuriennes et contes du Petit Peuple ! Un accord parfait pour (re)découvrir la magie de Brocéliande ! Points d’intérêt

• Le Val sans Retour

• L’Arbre d’Or et la cascade du Rauco

• Les ruines du moulin à eau

• L’étang du Miroir aux Fées

• Le Rocher des Faux Amants

• Le Siège de Merlin

Informations pratiques

• Boucle de 2km présentant un fort dénivelé positif, ne pas hésiter à me contacter pour en savoir plus

• Chemin de terre non adapté aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes ; prévoir un porte-bébé pour les jeunes enfants

• Balade conseillée à partir de 5 ans

• Nos amis les animaux sont acceptés, tenus en laisse

• Prévoir de bonnes chaussures (baskets, chaussures de randonnée…) et une tenue adaptée à la météo de quoi se protéger de la pluie ! (imperméable, vêtements chauds ou tenue de rechange)

• Réservation obligatoire .

Auberge du Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 75 56 18 56

