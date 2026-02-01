Balade conté avec les Fées du Hasard et goûter Auberge du Val sans retour Tréhorenteuc
Balade conté avec les Fées du Hasard et goûter
Auberge du Val sans retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 16:00:00
2026-02-22
Venez profiter d’une balade contée avec Alice Les Fées du Hasard pour découvrir les légendes du Val sans Retour. À la clé, un savoureux goûter pour celles et ceux qui en reviendront… L’occasion de continuer les histoires au coin du feu !
Au programme légendes du Val sans Retour, légendes arthuriennes et contes du Petit Peuple ! Un accord parfait pour (re)découvrir la magie de Brocéliande ! Points d’intérêt
• Le Val sans Retour
• L’Arbre d’Or et la cascade du Rauco
• Les ruines du moulin à eau
• L’étang du Miroir aux Fées
• Le Rocher des Faux Amants
• Le Siège de Merlin
Informations pratiques
• Boucle de 2km présentant un fort dénivelé positif, ne pas hésiter à me contacter pour en savoir plus
• Chemin de terre non adapté aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes ; prévoir un porte-bébé pour les jeunes enfants
• Balade conseillée à partir de 5 ans
• Nos amis les animaux sont acceptés, tenus en laisse
• Prévoir de bonnes chaussures (baskets, chaussures de randonnée…) et une tenue adaptée à la météo de quoi se protéger de la pluie ! (imperméable, vêtements chauds ou tenue de rechange)
• Réservation obligatoire .
+33 6 75 56 18 56
