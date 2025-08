BALADE CONTE ET THEATRALISE A AVENE Avène

Quai des tanneries Avène Hérault

Balade contée et théâtralisée à Avène, proposée par l’association les Amis du Haut Pays d ‘Orb. Participation au chapeau. Suivi du verre de l’amitié devant l’église d’Avène. RDV devant la salle polyvalente d’Avène

Quai des tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 25

English :

Storytelling and theatrical stroll in Avène, organized by the association Les Amis du Haut Pays d’Orb. Participation by hat. Followed by a friendly drink in front of Avène church. RDV in front of the Avène multi-purpose hall

German :

Erzählter und theatralischer Spaziergang in Avène, angeboten vom Verein Les Amis du Haut Pays d ‘Orb. Teilnahme mit Hut. Anschließend ein Glas Freundschaft vor der Kirche von Avène. Treffpunkt vor der Mehrzweckhalle von Avène

Italiano :

Narrazione e teatro ad Avène, a cura dell’associazione Les Amis du Haut Pays d’Orb. Ingresso a cappello. A seguire aperitivo conviviale davanti alla chiesa di Avène. RDV davanti alla sala polivalente di Avène

Espanol :

Cuentacuentos y teatro en Avène, organizado por la asociación Les Amis du Haut Pays d’Orb. Entrada con sombrero. Seguido de una copa amistosa delante de la iglesia de Avène. RDV delante de la sala polivalente de Avène

