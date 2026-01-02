Balade contée ☘️ Rue Saint Guirec Perros-Guirec

Balade contée ☘️

Rue Saint Guirec Plage de Saint Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-23 17:00:00

fin : 2026-02-23

2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16

par Yann Quéré de la Cie les accordeurs de contes

Vivez une expérience typiquement bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur des landes et chaos granitiques de Ploumanac’h.

À la tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur à travers les sentiers secrets de Ploumanac’h, pour une balade enchantée.

Repli à la Chapelle de Saint Guirec en cas de mauvais temps .

Rue Saint Guirec Plage de Saint Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

