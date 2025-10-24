Balade contée 1,2,3…diablotins Paimpont

Balade contée 1,2,3…diablotins Paimpont vendredi 24 octobre 2025.

Balade contée 1,2,3…diablotins

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-31

Une balade contée de 2 km à savourer autour de l’étang de Paimpont, dès 5 ans.

Pour la Samain, Tortequesne vous transporte dans un monde peuplé de diablotins et de sorcières ! Tendez l’oreille les enfants: si vous êtes sages, notre conteur partagera avec vous des contes monstrueux …

Dates les 24 et 31 octobre.

Horaires de 10h00 à 12h00.

Balade gratuite pour les moins de 5 ans (prendre un billet même si c’est un tarif gratuit).

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Paimpont 15 minutes avant le début de la balade.

Accessible PMR et poussettes.

Prendre une tenue adaptée selon la météo. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée 1,2,3…diablotins Paimpont a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de Brocéliande