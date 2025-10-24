Balade contée 1,2,3…diablotins Paimpont
Balade contée 1,2,3…diablotins Paimpont vendredi 24 octobre 2025.
Balade contée 1,2,3…diablotins
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 12:00:00
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-31
Une balade contée de 2 km à savourer autour de l’étang de Paimpont, dès 5 ans.
Pour la Samain, Tortequesne vous transporte dans un monde peuplé de diablotins et de sorcières ! Tendez l’oreille les enfants: si vous êtes sages, notre conteur partagera avec vous des contes monstrueux …
Dates les 24 et 31 octobre.
Horaires de 10h00 à 12h00.
Balade gratuite pour les moins de 5 ans (prendre un billet même si c’est un tarif gratuit).
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Paimpont 15 minutes avant le début de la balade.
Accessible PMR et poussettes.
Prendre une tenue adaptée selon la météo. .
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade contée 1,2,3…diablotins Paimpont a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de Brocéliande