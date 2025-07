Balade contée » 1525, la guerre des Paysans » Molsheim

19 Place de l'Hôtel de Ville Molsheim Bas-Rhin

Vendredi 2025-08-01 17:45:00

2025-08-08 19:15:00

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22

Au début du 16e siècle, l’Alsace s’embrase sous la colère des paysans. La conteuse Contesse Luciole, en costume d’époque, vous entraîne dans les rues de Molsheim, témoin de cette révolte entre espoirs et tragédies. À travers les yeux de Katharina, plongez dans l’histoire.

En ce début de 16e siècle, l’Alsace s’embrase… La colère des paysans ébranle les villes et les campagnes !

À travers les yeux de Katharina, témoin de ces événements, Contesse Luciole vous entraîne dans les rues de Molsheim, l’un des épicentres de la révolte. En costume d’époque, elle fait revivre cette révolte, entre espoirs et tragédies. Enfants à partir de 8 ans

Visite uniquement en français .

19 Place de l’Hôtel de Ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

At the beginning of the 16th century, Alsace was ablaze with peasant anger. The storyteller Contesse Luciole, dressed in period costume, takes you through the streets of Molsheim, witness to this revolt of hope and tragedy. Immerse yourself in history through Katharina’s eyes.

German :

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts geht das Elsass unter dem Zorn der Bauern in Flammen auf. Die Erzählerin Contesse Luciole führt Sie in historischen Kostümen durch die Straßen von Molsheim, das Zeuge dieser Revolte zwischen Hoffnungen und Tragödien wurde. Tauchen Sie durch die Augen von Katharina in die Geschichte ein.

Italiano :

All’inizio del XVI secolo, l’Alsazia era infiammata dalla rabbia dei contadini. La narratrice Contesse Luciole, in costume d’epoca, vi accompagna per le strade di Molsheim, testimone di questa rivolta di speranza e tragedia. Immergetevi nella storia attraverso gli occhi di Katharina.

Espanol :

A principios del siglo XVI, Alsacia arde por la cólera de los campesinos. La cuentacuentos Contesse Luciole, vestida de época, le llevará por las calles de Molsheim, testigo de esta revuelta de esperanza y tragedia. Sumérjase en la historia a través de los ojos de Katharina.

