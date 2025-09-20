Balade contée « 33 kilomètres de trésors » Archives départementales de la Drôme Valence

Balade contée « 33 kilomètres de trésors » Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Archives départementales de la Drôme Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Chaque objet ou document déposé aux Archives départementales nous permet de rêver de son histoire… Piochons ici et là et réveillons les contes endormis dans les travées silencieuses… Une balade animée par Sophie Deplus de la compagnie A Saute Pages.

Archives départementales de la Drôme 14 Rue de la Manutention, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33475824480 https://archives.ladrome.fr Les Archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1095, le plus récent n'a que quelques années : soit presque 1000 ans d'histoire locale ! Les archives conservées représentent actuellement 33 km linéaires répartis sur deux sites. Possibilité de se garer à l'entrée du bâtiment dans un parking réservé aux lecteurs. Depuis la gare de Valence-Ville, compter environ 15 minutes de marche jusqu'aux Archives ou 10 minutes par le bus (ligne C5 – arrêt Préfecture).

