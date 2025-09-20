Balade contée 4-6 ans / Sainté en contes Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Sur inscription uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) – Nombre de places limité.

À travers un conte épique, les enfants découvrent le bourg médiéval de Saint-Étienne. Ils suivent l’histoire de Claude, jeune forgeron stéphanois et rencontrent le Furan au cours d’un petit parcours ponctué de jeux d’observations.

Pour les 4-6 ans, accompagnés de leurs parents (en duo : un adulte / un enfant)

Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’issue de l’inscription

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463135620400008 »}]

©Pierre Grasset / Ville de Saint-Étienne