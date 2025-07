Balade contée à Cunault Cunault Gennes-Val-de-Loire

Cet été, Hervé Chaudron, guide accompagnateur, vous propose une balade contée qui vous mène au travers de l’histoire du village de Cunault.

Visite du village (hors Prieurale), son histoire, son château (traversée du parc), les ruines de St Maxenceul et son cimetière, ses anciens commerces, ses anecdotes.

Visite guidée le samedi de 10h30 à 12h.

Cunault 3 place Victor Dialand Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 17 30 61 ctctourismetculture@laposte.net

English :

This summer, guide Hervé Chaudron takes you on a storytelling stroll through the history of the village of Cunault.

German :

Diesen Sommer bietet Ihnen der Fremdenführer Hervé Chaudron einen Märchenspaziergang an, der Sie durch die Geschichte des Dorfes Cunault führt.

Italiano :

Quest’estate, la guida Hervé Chaudron vi accompagnerà in una passeggiata guidata attraverso la storia del villaggio di Cunault.

Espanol :

Este verano, el guía Hervé Chaudron le acompañará en un paseo guiado por la historia del pueblo de Cunault.

