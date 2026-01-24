Balade contée à la bougie Centre du Patrimoine Arménien Valence
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2026-02-07 15:00:00
2026-02-07
À la lueur des bougies, prenez part à une balade nocturne, entre ombres et lumières, au cœur de l’exposition permanente du Cpa.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
By candlelight, take part in a nocturnal stroll through the Cpa?s permanent exhibition, filled with light and shadow.
