Balade contée à la bougie Centre du Patrimoine Arménien Valence

Balade contée à la bougie

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 15:00:00

2026-02-07

À la lueur des bougies, prenez part à une balade nocturne, entre ombres et lumières, au cœur de l’exposition permanente du Cpa.

+33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

By candlelight, take part in a nocturnal stroll through the Cpa?s permanent exhibition, filled with light and shadow.

