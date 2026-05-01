Balade contée à la découverte de la Douix Cense des Possibles Darcey

Darcey

Balade contée à la découverte de la Douix

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-15 16:00:00

Date(s) :

2026-05-15

A deux pas de la Cense des Possibles nous parcourons les sentiers qui mènent à la résurgence de la Douix. Flâner et laisser les images féériques nous gagner le concert de l’eau et des bruits de la forêt. Se ressourcer aux sources de la Douix en écoutant une légende écologique assis sur un rocher plein de mousse. A l’issue de la ballade, un goûter vous sera proposé.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien-être.

La Table de la Cense est ouverte tous les mercredis et certains week end sur réservation obligatoire. Vous pouvez également prendre contact pour réserver un repas ou un cours de cuisine privatisé.

Les Ptits Ecolos… ce sont des activités pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement.

Inscrivez vos enfants à ces ateliers créatifs à tendance écologique dans le jardin, le potager et la maison. Ils les rendront curieux et répondront à bien de leurs questions ! Attention, ils pourraient bien devenir très dégourdis !

1 mercredi sur 2 de 15h à 16h45

Différents formats d’ateliers vous sont proposés

Le Menu moment gourmand et convivial,

La Pause Déj’ en une heure vous préparez un plat que vous dégustez ensuite sur place, des recettes rapides à reproduire au quotidien,

La soupe au caillou un moment de cuisine partagé qui s’inspire du conte de la soupe au caillou chacun amène son ingrédient. Un excellent moyen pour faire connaissance !

L’atelier Cuisine Santé un repas est consacré à la gourmandise en prenant en compte les contraintes de santé,

Le Cours Technique de chef Pâtisserie, cuisine du monde, pliages, pâte à pâtes, makis,… ,

L’Atelier Parents/Enfants ou Parents/Ado Des recettes adaptées à leur âge pour un moment familial,

La Fête d’Anniversaire un gâteau d’anniversaire préparé par la cheffe pendant que les enfants préparent les friandises. On se retrouve en rigolant pour souffler les bougies.

Les Cours Particuliers un moment privilégié avec la cheffe, en tête à tête.

Ils animent des ateliers chaque semaine et vous pouvez aussi faire des demandes spécifiques, en individuel, pour un team-building, en famille ou entre amis.

Violaine et Olivier, ont quitté Lille pour vivre en Bourgogne, en pleine conscience les enjeux environnementaux. Pour cela, ils ont créé la Cense des Possibles, dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils proposent de participer à des activités éco-responsables grâce à des ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’aller ensemble vers une manière de vivre sobre, riche, locale et respectueuse de l’environnement naturel et humain. C’est aussi un lieu ressource, inspirant, pour ralentir, faire une pause et repartir enrichi.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord de la France. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

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English : Balade contée à la découverte de la Douix

L’événement Balade contée à la découverte de la Douix Darcey a été mis à jour le 2026-05-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)