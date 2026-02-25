Balade contée à la découverte de Pont d’Ouilly et de son bassin de vie Pont-d’Ouilly
Balade contée à la découverte de Pont d’Ouilly et de son bassin de vie
Eglise Saint-Médart d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
Entrez dans la légende de Pont d’Ouilly !
Laissez vous guider au fil de l’eau et des vieilles pierres pour un voyage envoûtant à travers l’histoire emblématiques de Pont d’Ouilly.
Rdv à l’église de Saint Médart d’Ouilly à Saint Marc
Gratuit
Oubliez les visites classiques! La balade est une immersion sensorielle où l’histoire se mêle aux contes et aux anecdotes.
Eglise Saint-Médart d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 71 43 01 72 mdh@pontdouilly-loisirs.com
English :
Enter the legend of Pont d?Ouilly!
Let yourself be guided by the water and the old stones on a spellbinding journey through the emblematic history of Pont d?Ouilly.
Rdv at Saint Médart d?Ouilly church in Saint Marc
Free
