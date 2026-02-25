Balade contée à la découverte de Pont d’Ouilly et de son bassin de vie Pont-d’Ouilly

Balade contée à la découverte de Pont d’Ouilly et de son bassin de vie

Eglise Saint-Médart d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Entrez dans la légende de Pont d’Ouilly !

Laissez vous guider au fil de l’eau et des vieilles pierres pour un voyage envoûtant à travers l’histoire emblématiques de Pont d’Ouilly

Oubliez les visites classiques! La balade est une immersion sensorielle où l’histoire se mêle aux contes et aux anecdotes.

Rdv à l’église de Saint Médart d’Ouilly à Saint Marc

Gratuit .

Eglise Saint-Médart d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 71 43 01 72 mdh@pontdouilly-loisirs.com

English :

Enter the legend of Pont d?Ouilly!

Let yourself be guided by the water and the old stones on a spellbinding journey through the emblematic history of Pont d?Ouilly.

Rdv at Saint Médart d?Ouilly church in Saint Marc

Free

