Balade Contée – A la découverte de Pont d’Ouilly et son bassin de vie, Pont d’ouilly – Maison Des Habitants, Pont-d’Ouilly

Balade Contée – A la découverte de Pont d’Ouilly et son bassin de vie Samedi 14 février, 14h00 Pont d’ouilly – Maison Des Habitants Calvados

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Pont d’ouilly – Maison Des Habitants 14690 pont d’ouilly, 37 rue du beau site Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0671430172 »}, {« type »: « email », « value »: « mdh@pontdouilly-loisirs.com »}]

Oubliez les visites classiques! La balade est une immersion sensorielle au fil de l’eau, où l’histoire se mêle aux contes et aux anecdotes sur Pont d’Ouilly.