Balade contée à la découverte du jardin de l’Habitation Habitation Grand-Fonds, le Marin Le Marin

Balade contée à la découverte du jardin de l’Habitation Samedi 20 septembre, 11h00 Habitation Grand-Fonds, le Marin Martinique

Balade contée à la découverte des arbres du jardin de l’Habitation Grand-Fonds

avec la conteuse Déborah BONTEMPS

Habitation Grand-Fonds, le Marin 97290 Martinique

