Balade contée à la découverte du pastoralisme et du petit patrimoine bâti Bassa Torra, Campomoro Belvédère-Campomoro

Balade contée à la découverte du pastoralisme et du petit patrimoine bâti Dimanche 21 septembre, 09h30 Bassa Torra, Campomoro Corse-du-Sud

SUR INSCRIPTION: https://www.campumoru-senetosa.corsica/evenement/balade-contee/ Heure de rendez-vous : 9:30

Lieu de Rendez-vous : Bassa Torra – Au départ des sentiers du Littoral de Campumoru

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Randonnée sur le littoral avec l’association A FILADORI à la découverte du pastoralisme et du petit patrimoine bâti au fil de petits contes.

Niveau familial

Durée: 2h

Bassa Torra, Campomoro campomoro Belvédère-Campomoro 20110 Corse-du-Sud Corse https://www.campumoru-senetosa.corsica/ Départ des sentiers du littoral A une vingtaine de minutes à pied depuis les parkings du village de Campumoru, au bout du lotissement Cala Nova.

