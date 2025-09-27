Balade contée à la découverte du patrimoine Guilliers
Salle des sports Guilliers Morbihan
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 16:00:00
2025-09-27
L’association du petit patrimoine de Guilliers vous propose de découvrir lors de deux randonnées, le patrimoine du village, avec des pauses gourmandes.
Matin départ de la Salles des Sports à 9h30 pour une balade de 12 km à la découverte du nord du village. Apérétif et repas offert au retour.
Après-midi départ à 14h00/14h30 pour la balade digestive de 3 km vers l’ouest du village.
Inscription avant le 20 septembre par flyer ou par téléphone au 02.97.22.83.62 ou 06.70.04.06.10. .
Salle des sports Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 83 62
