Balade contée à la découverte du patrimoine Guilliers

Balade contée à la découverte du patrimoine

Salle des sports Guilliers Morbihan

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

L’association du petit patrimoine de Guilliers vous propose de découvrir lors de deux randonnées, le patrimoine du village, avec des pauses gourmandes.

Matin départ de la Salles des Sports à 9h30 pour une balade de 12 km à la découverte du nord du village. Apérétif et repas offert au retour.

Après-midi départ à 14h00/14h30 pour la balade digestive de 3 km vers l’ouest du village.

Inscription avant le 20 septembre par flyer ou par téléphone au 02.97.22.83.62 ou 06.70.04.06.10. .

Salle des sports Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 83 62

