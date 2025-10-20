Balade contée à la ferme Halloween ! Pluvigner

1320 Kerbarvec Pluvigner Morbihan

Début : 2025-10-20 15:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-29 2025-11-01

Animation organisée par Auprès de mes chèvres

Viens découvrir les animaux de la ferme à travers des histoires !

Installés près des animaux les enfants écoutent de jolies histoires et contes inspirés de la nature et des animaux. Un temps calme et magique, parfait pour découvrir la ferme autrement, dans une atmosphère chaleureuse.

Réservation obligatoire

Jauge de 8 enfants (4 à 7 ans avec ou sans accompagnateur)

5 inscriptions minimum .

1320 Kerbarvec Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 58 11 15 26

