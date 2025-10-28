Balade contée à la lanterne Les Minutes Bleues Saint-Jacut-de-la-Mer

Balade contée à la lanterne Les Minutes Bleues Saint-Jacut-de-la-Mer mardi 28 octobre 2025.

Balade contée à la lanterne Les Minutes Bleues

Office du Tourisme Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-28 17:00:00

fin : 2025-10-28 19:00:00

2025-10-28

Au crépuscule, entre ombres et lumières, frissons et émerveillements, laissez-vous guider par la lueur vacillante des lanternes et la voix de votre conteur William, qui vous fera vivre une expérience inoubliable.

A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Office du Tourisme Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

