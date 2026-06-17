Balade contée à la Pointe du Raz, avec Cyril Macé Plogoff mercredi 29 juillet 2026.

Plogoff

Balade contée à la Pointe du Raz, avec Cyril Macé

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

À la tombée du jour, laissez-vous emporter par la magie d’une balade contée à la Pointe du Raz, avec le conteur Cyril Macé.

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’histoires captivantes, de légendes locales et de récits inspirés par ces paysages grandioses du Cap Sizun. Au fil des sentiers, les conteurs feront revivre les mystères de la mer, les croyances d’autrefois et les personnages qui ont marqué ces terres de bout du monde.

En partenariat avec l’association Strollad La Obra.

Rendez-vous Maison de site de la Pointe du Raz.

Exonération du ticket parking sur présentation du billet de réservation. .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Balade contée à la Pointe du Raz, avec Cyril Macé Plogoff a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz