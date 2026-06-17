Balade contée à la Pointe du Raz, avec Yann Foury Plogoff mercredi 5 août 2026.

Plogoff

Balade contée à la Pointe du Raz, avec Yann Foury

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

À la tombée du jour, laissez-vous emporter par la magie d’une balade contée à la Pointe du Raz avec le conteur Yann Foury.

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’histoires captivantes, de légendes locales et de récits inspirés par ces paysages grandioses du Cap Sizun. Au fil des sentiers, les conteurs feront revivre les mystères de la mer, les croyances d’autrefois et les personnages qui ont marqué ces terres de bout du monde.

En partenariat avec l’association Strollad La Obra. .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne

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L’événement Balade contée à la Pointe du Raz, avec Yann Foury Plogoff a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz