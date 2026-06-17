Balade contée à la Pointe du Van, avec Cécile de Lagillardaie Cléden-Cap-Sizun mercredi 15 juillet 2026.

Cléden-Cap-Sizun

Balade contée à la Pointe du Van, avec Cécile de Lagillardaie

Parking de la Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

À la tombée du jour, laissez-vous emporter par la magie d’une balade contée à la Pointe du Van avec la conteuse Cécile de Lagillardaie.

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’histoires captivantes, de légendes locales et de récits inspirés par ces paysages grandioses du Cap Sizun. Au fil des sentiers, les conteurs feront revivre les mystères de la mer, les croyances d’autrefois et les personnages qui ont marqué ces terres de bout du monde.

En partenariat avec l’association Strollad La Obra.

Sur réservation auprès de la Maison de site ou de l’Office de tourisme du Cap Sizun.

Rendez-vous Parking Pointe du Van .

Parking de la Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Balade contée à la Pointe du Van, avec Cécile de Lagillardaie Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz