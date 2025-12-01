Balade contée à la rencontre des arbres Soultzbach-les-Bains

Balade contée à la rencontre des arbres

1 rue du couvent Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-27 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

2025-12-27 2026-01-10 2026-01-24

Découvrez les merveilles de la nature en hiver les secrets des arbres endormis, les empreintes discrètes des animaux, et la quiétude de la forêt. Une immersion poétique pour écouter, s’émerveiller et retrouver son âme d’enfant au cœur d’un paysage apaisé.

Venez découvrir les merveilles et histoires de la nature durant l’hiver… Les secrets des géants endormis, au sourire discret, qui veille sur la forêt, les discrètes empreintes de ses habitants… Une immersion en pleine nature pour écouter, s’émerveiller, tisser des liens de complicité avec ce qui nous entoure et semble si paisible durant l’hiver. Une invitation à changer de regard sur la nature et retrouver son âme d’enfant.

Informations pratiques

Horaires 14h 16h

Age minimum 6 ans

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs Adulte 20€ Enfant 12€

Tarifs Munstercard Adulte 15€ Enfant 7€

Préparation

Prévoyez des chaussures de marche confortables, des chaussettes épaisses et des vêtements bien chauds.

A noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel. Pensez à respecter les obligations d’équipement hivernal en vigueur du 1er novembre au 31 mars.

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .

1 rue du couvent Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Discover the wonders of nature in winter: the secrets of sleeping trees, the discreet footprints of animals, and the tranquility of the forest. A poetic immersion to listen, marvel and rediscover your childlike soul in the heart of a peaceful landscape.

German :

Entdecken Sie die Wunder der Natur im Winter: die Geheimnisse der schlafenden Bäume, die diskreten Spuren der Tiere und die Stille des Waldes. Eine poetische Reise zum Zuhören, Staunen und Wiederfinden der Seele eines Kindes inmitten einer friedlichen Landschaft.

Italiano :

Scoprite le meraviglie della natura in inverno: i segreti degli alberi addormentati, le impronte discrete degli animali e la tranquillità della foresta. Un’immersione poetica per ascoltare, meravigliarsi e riscoprire l’anima del bambino nel cuore di un paesaggio tranquillo.

Espanol :

Descubra las maravillas de la naturaleza en invierno: los secretos de los árboles dormidos, las discretas huellas de los animales y la tranquilidad del bosque. Una inmersión poética para escuchar, maravillarse y redescubrir el alma de su hijo en el corazón de un paisaje apacible.

