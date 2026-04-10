Plougonvelin

Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu

Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Au coucher du soleil, suivez la conteuse Florence Le Dreff pour une balade contée dans les ruines de l’abbaye Saint Mathieu sur les pas d’un vieux moine et d’un jeune architecte. Un moment hors du temps rempli d’histoires pour rêver, rire ou frissonner … A partir de 6 ans. Tarif libre et conscient. .

Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 85 45 67 01

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English : Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu

L’événement Balade contée à l’Abbaye Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE