Balade contée A l’encre des légendes

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

2026-02-19 2026-02-26

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente A l’encre des légendes en lien avec l’exposition en cours.

Inspirée par les dessins de Denez Prigent, la guide conteuse portée par une voix sensible tisse des récits nourris des contes traditionnels bretons et des histoires de grand-mères, ces trésors transmis de génération en génération qui ont façonné l’univers de l’artiste. Au fil de la balade, l’Armor et l’Argoat s’entrelacent à travers des histoires passionnées mêlant légendes et émotions.

– A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7ans, billet obligatoire même gratuit)

– RDV devant l’Office de tourisme à Paimpont

– Prévoir tenues adaptées à la météo

– Boucle de 2km autour de l’étang de Paimpont

– Accessible PMR/Poussette ; chiens tenus en laisse .

+33 2 99 07 84 23

