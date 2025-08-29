Balade contée à Mairé Parking Campings-Car Mairé
Balade contée à Mairé Parking Campings-Car Mairé vendredi 29 août 2025.
Balade contée à Mairé
Parking Campings-Car Mairé Mairé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Une Balade ccompagnée d’une conteuse vous fera découvrir d’une autre manière le bourg de Mairé
Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous est offert . .
Parking Campings-Car Mairé Mairé 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Balade contée à Mairé
German : Balade contée à Mairé
Italiano :
Espanol : Balade contée à Mairé
L’événement Balade contée à Mairé Mairé a été mis à jour le 2025-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne