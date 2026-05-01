Balade contée à Mernel Mernel
Balade contée à Mernel Mernel samedi 30 mai 2026.
Mernel
Balade contée à Mernel
35 Rue Principale Mernel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La bibliothèque de Mernel propose ce samedi 30 mai à 14h00 une balade contée gratuite !
Venez profiter d’une balade d’1h avec nous !
Attention! Il faut réserver obligatoirement les places au 02 99 34 91 87 ou par mail à l’adresse suivante bibliotheque@mernel.bzh
On se donne rendez-vous à la bibliothèque de Mernel ! .
35 Rue Principale Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 91 87
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English :
L’événement Balade contée à Mernel Mernel a été mis à jour le 2026-05-16 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté