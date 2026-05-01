Mernel

Balade contée à Mernel

35 Rue Principale Mernel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La bibliothèque de Mernel propose ce samedi 30 mai à 14h00 une balade contée gratuite !

Venez profiter d’une balade d’1h avec nous !

Attention! Il faut réserver obligatoirement les places au 02 99 34 91 87 ou par mail à l’adresse suivante bibliotheque@mernel.bzh

On se donne rendez-vous à la bibliothèque de Mernel ! .

35 Rue Principale Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 34 91 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée à Mernel Mernel a été mis à jour le 2026-05-16 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté