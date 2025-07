Balade contée à Nazelles-Négron Nazelles-Négron

Rue Paul Scarron Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Vendredi 2025-07-25 18:15:00

Participez à une balade contée à Nazelles-Négron, le vendredi 25 juillet 2025 dès 18h15.

Le vendredi 25 juillet 2025, rendez-vous devant la Grange de Nazelles-Négron à 18h15 pour une balade contée.

Inscription auprès de la mairie de Nazelles-Négron avant le 21 juillet au 02 47 23 71 71.

Tout public.

3€, gratuit pour les moins de 13 ans. 3 .

Rue Paul Scarron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

English :

Join us for a storytelling walk in Nazelles-Négron on Friday, July 25, 2025, starting at 6:15pm.

German :

Nehmen Sie am Freitag, dem 25. Juli 2025, ab 18.15 Uhr an einem Märchenspaziergang in Nazelles-Négron teil.

Italiano :

Partecipate a una passeggiata narrativa a Nazelles-Négron venerdì 25 luglio 2025 dalle 18.15.

Espanol :

Participe en un paseo cuentacuentos en Nazelles-Négron el viernes 25 de julio de 2025 a partir de las 18.15 h.

