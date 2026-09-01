Balade contée à Réauville Réauville
samedi 19 septembre 2026 · Réauville
Informations pratiques
Réauville
Balade contée à Réauville
Place Albert Roche Réauville Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Environnement et Patrimoine Réauvillois vous propose, à l’occasion des Journées du Patrimoine, une balade contée dans les rues de notre village.
Petits et grands, venez profiter de ce moment d’Histoire et d’histoires…
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Place Albert Roche Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 95 19 69 derzas26230@gmail.com
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English :
The Environnement et Patrimoine R%E9auvillois association invites you to join a guided storytelling walk through the streets of our village during Heritage Days.
Young and old alike, come and enjoy this moment of history and stories…
L’événement Balade contée à Réauville Réauville a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes