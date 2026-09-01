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AGENDA · Réauville

Balade contée à Réauville Réauville

samedi 19 septembre 2026 · Réauville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place Albert Roche
Ville
26230 Réauville
Département
Drôme
Tarif

Réauville

Balade contée à Réauville

Place Albert Roche Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association Environnement et Patrimoine Réauvillois vous propose, à l’occasion des Journées du Patrimoine, une balade contée dans les rues de notre village.
Petits et grands, venez profiter de ce moment d’Histoire et d’histoires…
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Place Albert Roche Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 95 19 69  derzas26230@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Environnement et Patrimoine R%E9auvillois association invites you to join a guided storytelling walk through the streets of our village during Heritage Days.
Young and old alike, come and enjoy this moment of history and stories…

L’événement Balade contée à Réauville Réauville a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes