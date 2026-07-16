Balade contée à travers le village, Péronne-en-Mélantois, Péronne-en-Mélantois

Informations pratiques

Balade contée à travers le village Vendredi 2 octobre, 19h00 Péronne-en-Mélantois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Péronne-en-Mélantois Rue du Marais, 59273 Péronne-en-Mélantois, France Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France

Venez écouter des contes sur le thème de la Méditerranée dans les rues du village.