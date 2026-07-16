AGENDA · Péronne-en-Mélantois
Balade contée à travers le village, Péronne-en-Mélantois, Péronne-en-Mélantois
vendredi 2 octobre 2026 · Péronne-en-Mélantois
Informations pratiques
Balade contée à travers le village Vendredi 2 octobre, 19h00 Péronne-en-Mélantois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Péronne-en-Mélantois Rue du Marais, 59273 Péronne-en-Mélantois, France Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France
Venez écouter des contes sur le thème de la Méditerranée dans les rues du village.