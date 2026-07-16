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AGENDA · Péronne-en-Mélantois

Balade contée à travers le village, Péronne-en-Mélantois, Péronne-en-Mélantois

vendredi 2 octobre 2026 · Péronne-en-Mélantois

Balade contée à travers le village, Péronne-en-Mélantois, Péronne-en-Mélantois

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Péronne-en-Mélantois
Adresse
Rue du Marais, 59273 Péronne-en-Mélantois, France
Ville
59273 Péronne-en-Mélantois
Département
Nord

Balade contée à travers le village Vendredi 2 octobre, 19h00 Péronne-en-Mélantois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Péronne-en-Mélantois Rue du Marais, 59273 Péronne-en-Mélantois, France Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France
Venez écouter des contes sur le thème de la Méditerranée dans les rues du village.