Balade contée à Vernègues RD 22 Vernègues

Balade contée à Vernègues
Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 14h.
Sous réserve de conditions météo favorables. RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues Bouches-du-Rhône
Nos conteuses vous feront découvrir chaque saison … et quelques surprises vous attendent !Familles
Chaussez de bonnes baskets et suivez les guides ! Une balade facile qui sera ponctuée par des contes… et un goûter ! (offert par la Mairie) .
RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 bibliotheque@vernegues.com
English :
Follow the guides… who are also storytellers today !
German :
Unsere Geschichtenerzählerinnen werden Sie durch jede Jahreszeit führen? und einige Überraschungen warten auf Sie!
Italiano :
I nostri narratori vi accompagneranno attraverso ogni stagione e vi riserveranno alcune sorprese!
Espanol :
Nuestros cuentacuentos le llevarán a través de cada estación… ¡y le esperan algunas sorpresas!
