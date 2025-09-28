Balade contée à Vernègues RD 22 Vernègues

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 14h.

Sous réserve de conditions météo favorables. RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Nos conteuses vous feront découvrir chaque saison … et quelques surprises vous attendent !Familles

Chaussez de bonnes baskets et suivez les guides ! Une balade facile qui sera ponctuée par des contes… et un goûter ! (offert par la Mairie) .

RD 22 Chapelle Saint-Symphorien Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 bibliotheque@vernegues.com

English :

Follow the guides… who are also storytellers today !

German :

Unsere Geschichtenerzählerinnen werden Sie durch jede Jahreszeit führen? und einige Überraschungen warten auf Sie!

Italiano :

I nostri narratori vi accompagneranno attraverso ogni stagione e vi riserveranno alcune sorprese!

Espanol :

Nuestros cuentacuentos le llevarán a través de cada estación… ¡y le esperan algunas sorpresas!

