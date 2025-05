Balade contée – Allogny, 17 mai 2025 15:00, Allogny.

Cher

Balade contée Allogny Cher

Début : 2025-05-17 15:00:00

2025-05-17

Les amis de Filigr’ânes et la bilbiothèque d’Allogny proposent une balade contée à dos d’ânes. Le rendez-vous est donné à l’étang.

Venezvous promener à dos d’ânes, fidèles compagnons de voyages. Vous aurez la chance d’écouter un récit d’un adhérent en exclusivité ainsi qu’un récit du XIXème siècle. Un beau moment de partage. Une belle après-midi en famille !

Le goûter sera même offert à la fin de la balade pour les plus gourmands ! 5 .

Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 01 56

English :

The friends of Filigr’ânes and the bilbiothèque d’Allogny offer a storytelling tour on donkeys. Meet at the pond.

German :

Die Freunde von Filigr’ânes und die Bilbiothek von Allogny bieten eine Märchenwanderung auf dem Rücken von Eseln an. Treffpunkt ist der Teich.

Italiano :

Gli amici di Filigr’ânes e la biblioteca di Allogny propongono una passeggiata con gli asini per raccontare storie. Appuntamento allo stagno.

Espanol :

Los amigos de Filigr’ânes y la biblioteca de Allogny ofrecen un paseo en burro cuentacuentos. Cita en el estanque.

L’événement Balade contée Allogny a été mis à jour le 2025-05-14 par OT BOURGES