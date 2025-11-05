Balade contée Rives de Charente Angoulême
Balade contée Rives de Charente Angoulême mercredi 5 novembre 2025.
Balade contée
Début : 2025-11-05 16:00:00
Une balade contée familiale et automnale pour passer un moment convivial en famille.
Rives de Charente 5 Quai du Halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03
English :
An autumn storytelling walk for the whole family.
German :
Ein familienfreundlicher, herbstlicher Märchenspaziergang, um einen geselligen Moment mit der Familie zu verbringen.
Italiano :
Una passeggiata narrativa autunnale per tutta la famiglia.
Espanol :
Un paseo de cuentos otoñales para toda la familia.
