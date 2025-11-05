Balade contée Rives de Charente Angoulême

Balade contée Rives de Charente Angoulême mercredi 5 novembre 2025.

Balade contée

Rives de Charente 5 Quai du Halage Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 16:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Une balade contée familiale et automnale pour passer un moment convivial en famille.

.

Rives de Charente 5 Quai du Halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03

English :

An autumn storytelling walk for the whole family.

German :

Ein familienfreundlicher, herbstlicher Märchenspaziergang, um einen geselligen Moment mit der Familie zu verbringen.

Italiano :

Una passeggiata narrativa autunnale per tutta la famiglia.

Espanol :

Un paseo de cuentos otoñales para toda la familia.

L’événement Balade contée Angoulême a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême