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AGENDA · Belle-Isle-en-Terre

Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre

vendredi 31 juillet 2026 · Belle-Isle-en-Terre

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Chapelle du Bois
Ville
22810 Belle-Isle-en-Terre
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Belle-Isle-en-Terre

Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz

Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Excursion nocturne de 3km narrée par Ewen Rabier, à la rencontre des récits et mystères de la Bretagne d’autrefois. Animation suivie d’un temps convivial autour d’une boisson à la Chapelle du Bois. Inscription obligatoire.   .

Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71 

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English :

L’événement Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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