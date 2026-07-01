Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre
vendredi 31 juillet 2026 · Belle-Isle-en-Terre
Informations pratiques
Belle-Isle-en-Terre
Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz
Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Excursion nocturne de 3km narrée par Ewen Rabier, à la rencontre des récits et mystères de la Bretagne d’autrefois. Animation suivie d’un temps convivial autour d’une boisson à la Chapelle du Bois. Inscription obligatoire. .
Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71
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English :
L’événement Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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