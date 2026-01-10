Balade contée au fil du lac Parking Plabennec
Début : 2026-02-08 09:30:00
Dans le cadre du festival de théâtre Fest’ Ta Mine organisé à par l’association Vis Ta Mine.
Suivez notre conteuse et laissez vous bercer par les histoires fabuleuses d’un saule pleureur ou d’une grenouille et partez à la quête des menhirs couchés. .
Parking 25 Rue de l’Aber Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 38 74 50 40
English : Balade contée au fil du lac
