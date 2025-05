Balade contée au jardin – Morvillers-Saint-Saturnin, 14 juin 2025 14:30, Morvillers-Saint-Saturnin.

Somme

7 Route du Coq Gaulois Morvillers-Saint-Saturnin Somme

Début : 2025-06-14 14:30:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Contes, poésies, lectures et chansons en déambulation à travers le jardin floral de Digeon. Par Patricia Beudin artisane des mots.

Une sortie familiale emprunte de poésies, de senteurs, et de couleurs. Dès 6 ans.

Lors de cette promenade accompagnée, laissez-vous emporter par des histoires de fleurs timides ou téméraires, d’arbres aux secrets enfouis, de chants d’oiseaux, etc.

Le tarif comprend le goûter, l’accès libre au jardin avant ou après l’animation. 5 .

7 Route du Coq Gaulois

Morvillers-Saint-Saturnin 80290 Somme Hauts-de-France +33 6 82 99 68 44 jardinfloraldedigeon@gmail.com

