Balade contée au Lac Embarcadère du lac de Lourdes Lourdes 24 juillet 2025 20:30

Hautes-Pyrénées

Balade contée au Lac Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-24 20:30:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Balade contée au Lac

Partez à la découverte des secrets de la nuit.

À partir de 6 ans.

Informations et inscriptions au 06 31 10 40 88.

Offert par la Ville de Lourdes.

Toutes les dates

24 juillet 2025 à 20:30

31 juillet 2025 à 20:30

Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 10 40 88

English :

Storytelling at the lake

Discover the secrets of the night.

Ages 6 and up.

Information and registration on 06 31 10 40 88.

Offered by the Ville de Lourdes.

All dates

july 24, 2025 at 20:30

july 31, 2025 at 20:30

German :

Märchenhafter Spaziergang am See

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den Geheimnissen der Nacht.

Ab 6 Jahren.

Informationen und Anmeldungen unter 06 31 10 40 88.

Angeboten von der Stadt Lourdes.

Alle Daten

24. Juli 2025 um 20:30

31. Juli 2025 um 20:30

Italiano :

Racconto al lago

Scoprite i segreti della notte.

Per bambini a partire dai 6 anni.

Informazioni e prenotazioni al numero 06 31 10 40 88.

Offerto dalla Città di Lourdes.

Tutte le date

24 luglio 2025 alle 20:30

31 luglio 2025 alle 20:30

Espanol :

Cuentacuentos en el lago

Descubre los secretos de la noche.

Para niños a partir de 6 años.

Información y reservas en el 06 31 10 40 88.

Ofrecido por la Ciudad de Lourdes.

Todas las fechas

24 de julio de 2025 a las 20:30

31 de julio de 2025 a las 20:30

