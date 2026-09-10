Balade contée au lever du soleil à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
samedi 12 septembre 2026 · RD 218 Route de Biscarrosse · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Balade contée au lever du soleil à la Dune du Pilat
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 06:45:00
fin : 2026-09-12 08:15:00
Date(s) :
2026-09-12
Un moment suspendu à l’aube, porté par les contes et légendes de Myriam notre conteuse. Gratuit. A partir de 10 ans. .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
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English :
L’événement Balade contée au lever du soleil à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-09-01 par OT La Teste-de-Buch
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