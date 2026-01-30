Balade contée au musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Balade contée au musée

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Atelier famille, enfants 3-6 ans jauge limitée

Une découverte inédite des collections permanentes pour les petits à travers un conte original “La grande aventure de la pomme” rythmé de comptines, jeux et activités sensorielles. Les participants tenteront par la suite de recréer la potion magique de la fée du musée !

Sur réservation jusqu’à la veille de l’événement .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée au musée

L’événement Balade contée au musée Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine