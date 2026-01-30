Balade contée au musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Balade contée au musée

Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay
1 Rue de la Vau Saint-Jacques
Parthenay
Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Atelier famille, 0-3 ans jauge limitée

Une découverte inédite des collections permanentes pour les tout-petits à travers un conte rythmé de comptines, jeux et activités sensorielles.

Sur réservation jusqu’à la veille de l’événement .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr

