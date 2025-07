Balade contée au pied des menhirs ! Saint-Just

10 Allée des Cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

2025-07-11

Dans ce décor exceptionnel que nous offre le site mégalithique de Saint Just, assistez à la lecture de contes curieux et animés au pied de quelques uns des plus beaux menhirs de Bretagne. Interprétés par Les Conteurs de la Jolie Vilaine. Rendez-vous à la Maison Mégalithes et Landes.

Organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon. Réservation demandée. .

