Balade contée au Port de La Cotinière Port de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

Balade contée au Port de La Cotinière Port de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron lundi 7 avril 2025.

Balade contée au Port de La Cotinière

Port de La Cotinière Parvis de la Chapelle Notre Dame des Flots St-Nicolas Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

6-16 ans, étudiants, familles nombreuses (2 tarifs réduits à partir de 3 enfants payants), Explore Oléron, Guide du Routard

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-04-07

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-04-07 2025-10-20

Mangeur d’homme et mangeur d’âme, un métier raconté au travers du regard d’une femme de marin-pêcheur.

Visite de 2h, sur le port de La Cotinière, sur réservation auprès du site ostréicole et naturel de Fort Royer.

.

Port de La Cotinière Parvis de la Chapelle Notre Dame des Flots St-Nicolas Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

English :

Man-eater and soul-eater, a job told through the eyes of a fisherman?s wife.

2-hour tour of the port of La Cotinière, by reservation from the Fort Royer oyster and nature site.

German :

Der Beruf des Menschenfressers und des Seelenfressers wird aus der Sicht der Frau eines Seefischers erzählt.

Zweistündige Führung am Hafen von La Cotinière, Reservierung bei der Austernzucht- und Naturstätte Fort Royer erforderlich.

Italiano :

Mangiatore di uomini e di anime, un lavoro raccontato attraverso gli occhi della moglie di un pescatore.

Visita di 2 ore, nel porto di La Cotinière, previo accordo con il sito di allevamento di ostriche e natura di Fort Royer.

Espanol :

Devorador de hombres y de almas, un trabajo contado a través de los ojos de la mujer de un pescador.

Visita de 2 horas, en el puerto de La Cotinière, previa concertación con el sitio ostrícola y natural de Fort Royer.

L’événement Balade contée au Port de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-04-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes