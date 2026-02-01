Balade contée au Port de La Cotinière Port de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron
Port de La Cotinière Parvis de la Chapelle Notre Dame des Flots St-Nicolas Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : Vendredi 2026-02-13 14:30:00
fin : 2026-03-06 16:30:00
2026-02-13 2026-04-06
Mangeur d’homme et mangeur d’âme, un métier raconté au travers du regard d’une femme de marin-pêcheur.
Visite de 2h, sur le port de La Cotinière, sur réservation auprès du site ostréicole et naturel de Fort Royer.
Port de La Cotinière Parvis de la Chapelle Notre Dame des Flots St-Nicolas Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com
Man-eater and soul-eater, a job told through the eyes of a fisherman?s wife.
2-hour tour of the port of La Cotinière, by reservation from the Fort Royer oyster and nature site.
