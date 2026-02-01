Balade contée au Port de La Cotinière Port de La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

Balade contée au Port de La Cotinière

Port de La Cotinière Parvis de la Chapelle Notre Dame des Flots St-Nicolas Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-03-06 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-04-06

Mangeur d’homme et mangeur d’âme, un métier raconté au travers du regard d’une femme de marin-pêcheur.

Visite de 2h, sur le port de La Cotinière, sur réservation auprès du site ostréicole et naturel de Fort Royer.

Port de La Cotinière Parvis de la Chapelle Notre Dame des Flots St-Nicolas Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

English :

Man-eater and soul-eater, a job told through the eyes of a fisherman?s wife.

2-hour tour of the port of La Cotinière, by reservation from the Fort Royer oyster and nature site.

